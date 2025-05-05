Экс-вратарь ЦСКА прокомментировал последние результаты армейцев

Экс-вратарь ЦСКА Евгений Корнюхин прокомментировал последние результаты армейцев.

© Спорт день за днем

«СКА неплохо начал весеннюю часть чемпионата, но, возможно, наступил какой-то спад. Насколько ЦСКА готов попасть в призёры, покажет матч «армейцев» с «Краснодаром», – цитирует Корнюхина Metaratings.ru.

В весенней части сезона ЦСКА ни разу не проиграл в РПЛ: на счету команды Марко Николича 6 побед и 3 ничьих.

После 27 туров ЦСКА идет на 3-м месте с 52-мя очками. Отставание от идущего первым «Краснодара» составляет 9 очков.

Корнюхин — воспитанник ЦСКА. Становился бронзовым призером чемпионата России с «Торпедо». Сейчас работает тренеров вратарей в «Знамени Труда».