Мостовой назвал четыре клуба РПЛ, которым пригодился бы Даку

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что нескольким топ-клубам РПЛ пригодился бы нападающий "Рубина" Мирлинд Даку.

© Rusfootball

"Даку однозначно будет трансферной целью многих команд в России. Он легко бы пригодился ЦСКА, "Спартаку", "Динамо", "Локомотиву", - сказал Мостовой "РБ Спорт".

Даку второй сезон подряд забивает 10 и более голов за "Рубин" в чемпионате России. В нынешнем розыгрыше РПЛ форвард отличился 11 раз. В прошлое летнее трансферное окно албанца связывали с возможным трансфером в "Спартак" и "Краснодар".