Баста уволил Миллера

У СКА Басты будет новый тренер.

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Клуб объявил об отставке Виталия Миллера. Вместе с ним уходят старший тренер Роман Герасимов и тренер по физической подготовке Маргарита Свиридова.

СКА стартовал в шестом сезоне Winline Медиалиги с двух поражений, однако в 3-м туре обыграл «Впорядке» x Krap Team. В этой игре Миллер оставил в запасе Дениса Глушакова, Зорана Тошича и других опытных футболистов.

Казахстанский специалист работал в СКА с июня 2024 года. В Кубке Лиги команда под его руководством вышла в плей-офф, где уступила Lit Energy.

Ранее сообщалось, что сменить Миллера в СКА может Андрей Каряка.