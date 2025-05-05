Футболист ЦСКА раскрыл сумму ежемесячных трат

Вратарь московского ЦСКА Владимир Шайхутдинов, выступающий в аренде за ульяновскую «Волгу», раскрыл сумму ежемесячных трат. Его слова приводит Sport24.

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20-летний футболист признался, что не любит говорить о деньгах. Однако он поделился, что в месяц тратит около 100 тысяч рублей.

«Недавно — еще до "Волги" — купил машину. Это оказалось отличным решением, очень удобно с ней. Но выплачиваю за нее кредит. Родители помогают с ним. Плюс квартира в Ульяновске, одежда, еда, сейчас еще щенка завели», — рассказал спортсмен.

В текущем сезоне Шайхутдинов провел за «Волгу» 18 матчей во всех турнирах. В шести из них ему удалось оставить ворота в неприкосновенности.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк назвал сумму ежемесячных трат. Футболист заявил, что ему хватает 100 тысяч рублей в месяц, при этом во время сборов эта сумма уменьшается вдвое.