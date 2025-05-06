Участие Чавеса и Лаксальта в дерби со «Спартаком» под вопросом

Луис Чавес и Диего Лаксальт могут пропустить матч 28-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак".

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По данным источника, участие полузащитников "Динамо" Луиса Чавеса и Диего Лаксальта в дерби со "Спартаком" под вопросом. Оба игрока получили повреждения в 27-м туре РПЛ с "Крыльями Советов" (3:1).

Сообщается, что, у 29-летнего мексиканского хавбека травма голеностопного сустава, а у 32-летнего уругвайца повреждение приводящей мышцы. Отмечается, что пока не ясно, насколько серьезны травмы и какое количество времени потребуется на восстановление.

Матч 28-го тура чемпионата России, в котором "Динамо" примет дома "Спартак" состоится 11 мая и пройдет на стадионе "ВТБ Арена".

Напомним, из-за дисквалификации поединок пропустит атакующий хавбек бело-голубых Хорхе Карраскаль.