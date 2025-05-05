«Милан» одержал волевую победу над «Дженоа» в матче чемпионата Италии

«Милан» обыграл «Дженоа» в гостевом матче 35‑го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Генуе завершилась со счетом 2:1 пользу гостей. У «Дженоа» счет открыл Витинья, у «Милана» позднее отличился Рафаэл Леау, еще один мяч был забит после автогола Мортена Френдрупа.

«Милан» набрал 57 очков и располагается на девятой строчке Серии А, «Дженоа» (39) проиграл третий матч подряд и идет на 13‑м месте.

В следующем туре 9 мая команда Сержиу Консейсау примет «Болонью», «Дженоа» под руководством Патрика Виейра 11 мая сыграет на выезде с «Наполи».