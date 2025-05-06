ПСЖ может приобрести одну из главных звезд сборной Украины

22-летний центральный защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный продолжает находиться в сфере интересов чемпиона Франции «Пари Сен-Жермен», сообщает Sky Sport. ch.

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Согласно имеющейся информации, этим летом «ПСЖ» будет открыт к уходу 30-летнего капитана команды Маркиньоса, на место которого в клубе присмотрели уже двух потенциальных новичков. Одним из них является как раз Забарный, другим – 21-летний эквадорский центрбек Хоэль Ордоньес из «Брюгге».

Трудовое соглашение Забарного с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.