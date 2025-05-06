Звезда сборной Италии ответила на критику своего приезда в Россию

Бывший футболист римской «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти в эфире ток-шоу Che tempo che fa отреагировал на критику в свой адрес, которая появилась из-за его визита в Россию.

«Я отправился туда, потому что меня пригласили. Это было спортивное мероприятие, я побывал на нем, что в этом плохого? Почему нет?» — заявил он.

7 апреля Тотти прилетел в Москву, чтобы стать специальным гостем Премии РБ — 2025, которая состоялась 8 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер. При этом он отмечал, что если бы ему поступила просьба не участвовать в этом мероприятии, он бы отказался от него. После этого визита Тотти подвергся критике и оскорблениям.

Всю свою карьеру футболист провел в одном клубе. Тотти отыграл 25 сезонов за «Рому» — с 1992 по 2017 год. Он провел 785 матчей, в которых забил 307 мячей и отдал 207 результативных передач. Вместе с «Ромой» Тотти стал чемпионом Италии в 2001 году.

В сборной Италии футболист забил девять мячей и отдал 25 голевых передач в 58 матчах. Также он стал чемпионом мира — 2006.