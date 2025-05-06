Глава совета директоров «Динамо» заявил о расторжении контракта с Личкой

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил «Матч ТВ», что клуб официально расторг контракт с бывшим главным тренером команды Марцелом Личкой.

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«Динамо» 1 мая объявило об уходе Лички с поста главного тренера. Чешский специалист работал с командой с июня 2023 года, в прошлом сезоне завоевал с ней бронзовые медали чемпионата России.

— С Марцелом Личкой контракт расторгнут или пока еще в процессе?

— Расторгнут. Мы благодарны Марцелу и его штабу за проделанную работу, — сказал Гафин «Матч ТВ».

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Ролан Гусев. В понедельник «бело‑голубые» в гостевом матче 27‑го тура МИР РПЛ победили «Крылья Советов» — 3:1.

«Динамо» набрало 50 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. От идущего третьим ЦСКА «Динамо» отделяют два очка. В следующем туре «бело‑голубые» 11 мая дома сыграют против занимающего четвертое место «Спартака» (51).