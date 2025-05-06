Звезду «Интера» обвинили в домашнем насилии накануне полуфинала ЛЧ

Нападающего миланского «Интера» Маркуса Тюрама обвинили в домашнем насилии накануне ответного полуфинала Лиги чемпионов против испанской «Барселоны». Об этом сообщает Championat.com со ссылкой на соцсети пострадавшей.

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Бывшая девушка Тюрама порноактриса Шарлотта Лавиш заявила, что французский футболист таскал ее за ноги, наносил побои и отбирал паспорт. По словам Лавиш, в 2022 году Тюрам напал на нее после совместного ужина, затем запер в комнате и избил, требуя удалить записанное видео о домашнем насилии с его стороны.

На вопрос, почему девушка решила рассказать об этом только сейчас и именно в канун полуфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны», Лавиш заявила, что не верит в судебную систему и не надеется, что Тюрама накажут.

Первый полуфинал между «Интером» и «Барселоной» прошел 30 апреля в Испании. Встреча завершилась со счетом 3:3. Тюрам в том поединке открыл счет на первой минуте ударом пяткой.