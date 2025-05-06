Личка предположил, почему Угальде перестал забивать за «Спартак»

Бывший тренер «Динамо» Марцел Личка предположил, почему нападающий «Спартака» Манфред Угальде перестал забивать в весенней части сезона. Чешский специалист считает, что костариканцу может мешать возросшая конкуренция после трансфера Ливая Гарсии. Личка допустил, что Угальде — из тех футболистов, для которых важно понимать, что он ключевой игрок.

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«Правда такая, что, когда из «Спартака» ушёл Соболев, Угальде стало легче, и он начал играть. Может быть, уменьшение конкуренции помогло ему. Он понял: «Сейчас я могу быть номером один». И когда он начинал забивать, уверенность тренера в нём дала ему ещё больше веры. Есть ли такие игроки, которые не любят конкуренцию? Есть. Угальде — это один из тех игроков, который должен знать своё положение в команде. Он должен понимать: «Я номер один, я играю и чувствую поддержку», — сказал Личка в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Манфред Угальде перебрался в «Спартак» из «Твенте» в январе прошлого года за € 13 млн, когда главным тренером красно-белых был Гильермо Абаскаль. В сезоне-2024/2025 Угальде является лучшим бомбардиром РПЛ с 16 голами. Однако все эти мячи он забил в первой части сезона.