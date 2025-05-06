Легионеру московского «Динамо» грозит дисквалификация до конца сезона

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля в матче 27-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».

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«По матчу «Крылья Советов» — «Динамо» рассмотрим три вопроса: опоздание главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина на 10 минут на флеш-интервью после матча, неоднократный выход за пределы технической зоны исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева и удаление за агрессивное поведение игрока «Динамо» Хорхе Карраскаля. Он приглашён на заседание», — приводит слова главы комитета Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, «агрессивное поведение наказывается дисквалификацией виновного игрока до четырех матчей». В случае применения максимальной санкции Карраскаль пропустит три оставшиеся игры в этом розыгрыше чемпионата России и матч первого тура в сезоне-2025/2026.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч. «Динамо» — пятое. Действующим чемпионом России является «Зенит».