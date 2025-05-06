В «Химках» прокомментировали слухи, что могут стать фарм‑клубом «Спартака»

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» назвал слухами информацию о том, что подмосковная команда может стать фарм‑клубом «Спартака».

© ФК «Химки»

Ранее журналист Иван Карпов рассказал в своем Telegram‑канале, что «Химки» могут стать фарм‑клубом «Спартака», если погасят долги до 9 мая и пройдут лицензирование на следующий сезон.

— Появилась информация, что «Химки» могут стать фарм‑клубом «Спартака». Как отреагировали на это?

— Это просто слухи. Где‑то написали, но такой информации у меня нет, — сказал Брехов «Матч ТВ».

«Химки» с 25 очками находятся на 12‑й строчке турнирной таблицы МИР РПЛ. В 28‑м туре подмосковная команда 10 мая сыграет в гостях с «Оренбургом».

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