Мостовой оценил возможность возвращения Абаскаля в Мир РПЛ

Александр Мостовой: «Если Абаскаль вернется, надо приостановить РПЛ! Ладно бы футбольный человек, но они еще и нефутбольные. Кошмар!»
Александр Мостовой оценил возможность возвращения Гильермо Абаскаля в Мир РПЛ.
Испанский специалист, тренировавший «Спартак», заявил, что открыт к предложениям из чемпионата России.
«Ни в коем случае! Если Абаскаль вернется, то надо приостановить РПЛ! Это уже до смешного доходит. Все происходит так, как я говорил. Они все пытаются вернуться сюда. Сколько таких было, как Абаскаль? Ладно, если это футбольный человек, но они еще и нефутбольные. В нашей стране столько футбольных людей, а все доходит до абсурда. Кошмар!» – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.