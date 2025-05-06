Соболев и Дзюба попали в символическую сборную 27-го тура РПЛ от WhoScored
Whoscored опубликовал сборную лучших игроков по итогам минувшего тура чемпионата России.
Авторитетный аналитический портал Whoscored.com представил символическую сборную лучших футболистов завершившегося, 27-го тура российской Премьер-лиги.
Наибольшее представительство в команде получили московские "Динамо" (вингеры Муми Нгамале и Ярослав Гладышев), "Локомотив" (вратарь Антон Митрюшкин и защитник Евгений Морозов) и ЦСКА (защитники Виллиан Роша и Данил Круговой). Также в команду попал защитник воронежского "Факела" Мохамед Брахими, хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян, полузащитник столичного "Спартака" Наиль Умяров, нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба и форвард "Зенита" Александр Соболев.
Напомним, матчи 27-го тура чемпионата России прошли со 2 по 5 мая.