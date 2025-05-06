Футбольный агент предложил интересную тренерскую рокировку в РПЛ

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая предложил интересную тренерскую рокировку в РПЛ. Он признался, что ему было бы интересно посмотреть на действующего тренера «Зенита» Сергея Семака в сборной России. Тогда Валерий Карпин (нынешний тренер сборной) мог бы возглавить «Динамо». А «Зенит» взял бы себе нового специалиста.

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