Представитель Лички прояснил юридический статус контракта тренера с «Динамо»

Контракт «Динамо» с бывшим главным тренером Марцелом Личкой юридически не расторгнут, заявил «Матч ТВ» представитель чешского специалиста Анатолий Николаев.

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Во вторник председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил «Матч ТВ», что клуб официально расторг контракт с Личкой. Чех работал с командой с июня 2023 года, в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали.

— Сегодня Дмитрий Гафин сказал, что клуб расторг контракт с Марцелом. Действительно ли это так?

— В процессе, да. Формально нет, неформально да. Идут юридические моменты, это не проблема. Пока юридически контракт не расторгнут.

— В течение какого времени рассчитываете закрыть этот вопрос?

— Мы все хотим как можно быстрее, — сказал Николаев «Матч ТВ».

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