Представитель Лички прояснил юридический статус контракта тренера с «Динамо»

Представитель Лички сообщил, что контракт тренера с «Динамо» юридически пока не расторгнут
Контракт «Динамо» с бывшим главным тренером Марцелом Личкой юридически не расторгнут, заявил «Матч ТВ» представитель чешского специалиста Анатолий Николаев.
Во вторник председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил «Матч ТВ», что клуб официально расторг контракт с Личкой. Чех работал с командой с июня 2023 года, в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали.
— Сегодня Дмитрий Гафин сказал, что клуб расторг контракт с Марцелом. Действительно ли это так?
— В процессе, да. Формально нет, неформально да. Идут юридические моменты, это не проблема. Пока юридически контракт не расторгнут.
— В течение какого времени рассчитываете закрыть этот вопрос?
— Мы все хотим как можно быстрее, — сказал Николаев «Матч ТВ».
Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.