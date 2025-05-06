Президент УЕФА раскритиковал футбольную инфраструктуру в Италии

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с резкой критикой футбольной инфраструктуры и стадионов в Италии.

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Чемпионат Европы 2032 года пройдет в Италии и Турции.

— Я считаю, что футбольная инфраструктура в Италии — это позор. Это одна из крупнейших футбольных держав, выигравшая множество чемпионатов мира, а также побеждавшая на чемпионатах Европы и в Лиге чемпионов. И в то же время среди других крупных стран здесь худшая инфраструктура. Честно говоря, я немного устал от этих итальянских дискуссий об инфраструктуре и стадионах, потому что всё, что мы видим, это просто слова. Надеюсь, Италия что‑нибудь предпримет. Клубам нужна помощь со стороны правительства, муниципалитетов, а также частных инвесторов. Пришло время действовать, поскольку ситуация со стадионами ужасная, — цитирует Чеферин Sportmediaset.

Ранее стадион «Сан‑Сиро», претендовавший на проведение финала Лиги чемпионов‑2027, получил отказ из‑за отсутствия гарантий относительно ремонтных работ. Муниципалитет Милана не смог гарантировать, что стадион «Сан‑Сиро» и его окрестности не будут затронуты реконструкционными работами в период проведения финала Лиги чемпионов 2027 года.

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