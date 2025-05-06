Тренер вратарей сборной России оценил игру Сафонова в ПСЖ

Виталий Кафанов похвалил Матвея Сафонова за игру в «ПСЖ».

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В текущем сезоне Сафонов провел за французский клуб 16 матчей во всех турнирах, пропустил 13 мячей и шесть раз отыграл на ноль.

– Чего не хватает Матвею Сафонову, чтобы стать основным в «ПСЖ»? Что ему надо сделать для этого?

– Ничего ему не нужно делать. Он все делает правильно. Регулярно подтверждает, что тренеры не ошиблись с его выбором. И в тех играх, в которых он выходил на поле, ему удавалось и удается держать этот высокий европейский уровень. Высоко держит планку.

Матвей дает понять Доннарумме, что в любой момент может его безболезненно поменять, – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.