Хулиан Альварес высказался об эпизоде с касанием мяча двумя ногами в ЛЧ.

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Исполняя удар в послематчевой серии одиннадцатиметровых в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», нападающий «Атлетико» коснулся мяча двумя ногами. Его гол не был засчитан. «Атлетико» уступил в серии пенальти.

– Все произошло очень быстро. Не почувствовал, что было два касания. А если и было, то это очень сложно воспринять, потому что из-за бутс я этого не почувствовал.

На видео можно увидеть, что это тонкий эпизод, очень деликатный, настолько, что даже до сих пор многие из нас могут сомневаться в том, было ли два касания.

Решение было принято очень быстро. Очень жаль. Мы могли победить по пенальти. Подобные вещи выводят из себя.

– Некоторые подчеркивали, что вы не жаловались и не обращались к судье. Были в шоке?

– Я как бы про себя сказал: «Я поскользнулся, но это гол». Я праздновал это и ничего больше.

Я также не видел, чтобы соперники это заметили или на это указывали. Со временем это произошло, но я не мог пойти и сказать судье что-то, если бы не знал, было ли это два касания или нет.

Я ни в чем не был уверен, поэтому сказал: «Если они будут смотреть ВАР, то они определят это на основе того, что увидят».

Если было два касания, они бы это увидели. Если было одно, они бы это увидели. Но у всех нас есть такие же сомнения, – сказал Хулиан Альварес.