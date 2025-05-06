Сын Роналду вызван в сборную Португалии

Сын пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду вызван в юношескую сборную Португалии (игроки не старше 15 лет) для участия в международном турнире в Хорватии, сообщается на сайте Португальской футбольной федерации.

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Португальская команда проведет матчи против сборных Японии, Греции и Англии. Роналду‑младший может дебютировать за сборную в первом матче, который пройдет 13 мая.

Роналду‑младший выступает за детскую команду «Аль‑Насра», ранее он также выступал за академии «Посуэло», «Ювентуса» и «Реала».