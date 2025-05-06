Семшов объяснил, что повлияло на игру Глушенкова

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов прокомментировал выступления действующего игрока сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

© Спорт день за днем

«На игре Глушенкова сказались травмы, которые он получил в начале чемпионата. Помните, он сначала сломал руку, потом повредил ногу. Хотя до этого набрал прекрасную форму», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В матче против «Динамо» Глушенков заработал жёлтую карточку на 60-й минуте и спустя три минуты был заменен. В телеграм-каналах писали, что Максим не пожал руку Семаку после замены, а сразу же ушел в подтрибунное помещение. Вендел был заменен лишь на 88-й минуте игры.

В игре против «Пари НН» Глушенкова заменили уже в перерыве матча. В первом тайме он вновь получил желтую карточку. Вместо него на поле вышел Юрий Горкшов и команда одержала волевую победу (2:1).