Титов оценил работу Станковича в «Спартаке»

Егор Титов оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

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Красно-белые на данный момент находятся на четвертой позиции в таблице Мир РПЛ, набрав 51 балл в 27 матчах.

– В последнее время много разговоров ходит по поводу будущего Станковича. Кто-то считает, что его нужно обязательно оставлять, а кто-то разочарован последними результатами команды в РПЛ.

– Не понимаю этих разговоров.

Что значит – оставлять или не оставлять? У него еще год контракта. Разве Станкович провалился? Разве «Спартак» вылетел из Кубка и идет на 7-м месте в чемпионате? Нет.

Да, какой-то весенний отрезок в исполнении команды был не таким ярким, как хотелось бы.

Но если красно-белые обыграют «Ростов» в полуфинале Пути регионов и выйдут в финал, о чем тогда можно говорить? К тому же остаются шансы на попадание в тройку в РПЛ.

Повторюсь: у тренера есть действующий контракт. Пусть работает. Мне кажется, у него в итоге все должно получиться, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.