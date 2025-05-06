Угаров: «Зениту» надо было отпустить Вендела

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева.

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— Как думаете, пригодился бы Гладышев «Зениту»? Смог бы заиграть?

— Почему именно он? Так можно про любого футболиста говорить.

— Как считаете, усиления на какие позиции стоит рассмотреть «Зениту»?

— Мне кажется, пока не закончится чемпионат рассматривать ничего нельзя. Сейчас первая задача — выиграть чемпионат. Если команда займет второе место, то тогда надо не кого-то брать, а кого-то отчислить. Кто на данный момент себя не проявляет.

Вендела надо было просто отпустить. Сейчас бы уже играл на его позиции футболист, который в следующем сезоне играл бы в основе. Нужно довести дело до конца, а дальше принимать решения. Может быть, кто-то из бразильцев захочет уехать. Может быть, еще что-то.

— Сезон постепенно подходит к концу. Какой трансфер самым успешным для «Зенита»?

— Латышонок — хорошее приобретение. Глушенков, считаю, тоже очень хорошее приобретение. Он начал активно, но продолжает не очень хорошо. С чем это связано? Это вопросы к тренерскому штабу. И Луис Энрике. Эти вот три приобретения достаточно хорошие.

После 27 туров «Зенит» с 57 очками занимает 2-е место в РПЛ. Лидирует «Краснодар» (61).