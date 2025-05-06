«Шанхай» Слуцкого возглавил таблицу чемпионата Китая

Сегодня, 6 мая, состоялся матч 11-го тура чемпионата Китая по футболу, в котором встретились «Мэйчжоу Хакка» и «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 мск. «Шанхай» Слуцкого одержал уверенную победу со счётом 3:1.

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На 60-й минуте нападающий «Шанхая» Чэнюй Лю открыл счёт в матче. Спустя шесть минут бразильский форвард Сауло Минейро удвоил преимущество гостей. На 85-й минуте полузащитник «Мэйчжоу Хакка» Тзе Нам Юэ отыграл один мяч. На 90+5-й минуте игрок «Шанхая» Хаоюй Ян забил третий мяч в ворота Мэйчжоу».

После этой победы в активе «Шанхай Шэньхуа» стало 26 очков. Команда Леонида Слуцкого поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Китая. «Мэйчжоу Хакка» с 12 очками располагается на 10-й строчке.