«Балтика» обратилась в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Талалаеву

Как стало известно «Матч ТВ», «Балтика» обратилась в контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) из‑за несогласия с удалением главного тренера Андрея Талалаева после матча с «Торпедо».

© ФК «Балтика»

Встреча 31‑го тура МЕЛБЕТ Первой лиги состоялась 3 мая в Калининграде и завершилась победой «Торпедо» со счетом 1:0.

— Главный тренер «Балтики» получил красную карточку после окончания игры. Клуб не согласился с удалением Андрея Талалаева и направил в КДК просьбу отменить красную карточку, — сказал источник «Матч ТВ».

В марте Талалаев был дисквалифицирован на два матча (один из которых условно) с испытательным сроком до конца сезона.

«Балтика» после 31 тура набрала 66 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем матче калининградцы 10 мая в гостях сыграют с «Черноморцем».

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