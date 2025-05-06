РПЦ не одобрила товарный знак Акинфеева «нога бога»

Русская православная церковь рассчитывает, что Роспатент откажет российскому футболисту Игорю Акинфееву в регистрации товарного знака «нога бога». Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Надеемся, что этот товарный знак не будет зарегистрирован», — сказал он.

5 мая агентство РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента сообщило, что 39-летний голкипер и капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев хочет зарегистрировать в Роспатенте товарный знак в виде логотипа «нога бога». Под собственным брендом Акинфеев рассчитывает продавать игры и игрушки, одежду, безалкогольные напитки, оказывать рекламные услуги и услуги для бизнеса.

«Ногой бога» футбольные болельщики и спортивная общественность стали называть эпизод, когда в игре 1/8 финала домашнего чемпионата мира со сборной Испании Акинфеев отбил удар в серии послематчевых пенальти ногой. Россияне вышли в четвертьфинал того чемпионата мира, где в серии пенальти уступили Хорватии.