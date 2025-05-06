Стало известно, что Слот сказал Александер-Арнольду

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сообщил главному тренеру команды Арне Слоту об уходе из клуба по окончании сезона во время мартовской паузы на матчи сборных. Об этом сообщает The Athletic.

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По информации источника, футболист объяснил, что на текущем этапе своей карьеры чувствует необходимость выйти из зоны комфорта и принять новый вызов.

Подчёркивается, что Слот выразил своё разочарование, однако заверил, что уважает его решение. «Ты — важная часть этой команды. Давай закончим сезон на высокой ноте вместе», — сказал Слот Тренту. На что Александер-Арнольд ответил: «Мой настрой и преданность делу не изменятся. Я буду продолжать отдавать всего себя этому клубу до последнего дня».

Защитник объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона в понедельник, 5 мая. Ранее СМИ сообщали, что летом он присоединится к мадридскому «Реалу».