Экс-динамовец оценил шансы Черчесова возглавить клуб

«Не думаю, что Черчесов подойдет «Динамо». Он представитель старой школы, ему будет сложно строить отношения с новым поколением, понимать их личности». Экс-игрок бело-голубых Уилкшир о тренере
Экс-динамовец Люк Уилкшир оценил шансы Станислава Черчесова возглавить клуб.
Ранее появилась информация, что 61-летний специалист может стать новым главным тренером «Динамо».
«Нет. Не для меня. В «Динамо» собрались фантастически талантливые молодые игроки, в команде отличный сплав юных футболистов и легионеров. А Черчесов – представитель старой школы, ему будет сложно строить отношения с новым поколением, понимать их личности. Так что нет, я не думаю, что он подойдет «Динамо», – заявил бывший игрок бело-голубых Люк Уилкшир.