Экс‑футболист «Спортинга» и «МЮ» примет участие в гала‑матче в Москве

Чемпион Европы, победитель Лиги Чемпионов, четырехкратный чемпион Англии, победитель клубного чемпионата мира Нани сыграет в составе Сборной европейских легенд в гала‑матче, который состоится 18 мая на поле московского стадиона «ВЭБ Арена», сообщает пресс‑служба ЦСКА.

© Матч ТВ

Матч приурочен к 20‑летию завоевания армейцами Кубка УЕФА. Между собой сыграют команда легенд ЦСКА и сборная игроков европейских клубов, которые были побеждены армейцами в розыгрыше Кубка УЕФА‑2004/05. В плей‑офф того турнира ЦСКА переиграл «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее стало известно, что в составе Сборной европейских легенд также сыграют Клод Макелеле, Карло Кудичини, Манише и другие звезды мирового футбола.