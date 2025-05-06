«Краснодар» ведет переговоры по переходу защитника «Спартака» Хлусевича

«Краснодар» ведёт переговоры по переходу правого защитника «Спартака» Даниила Хлусевича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к окружению игрока.

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«Быки» ищут игрока на позицию правого защитника. Хлусевич является одним из основных вариантов для руководства краснодарского клуба», — добавил источник «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.