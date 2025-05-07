Спаллетти: у Икарди был один способ избежать войны в «Интере»

Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти вспомнил конфликтную ситуацию с нападающим и капитаном команды Мауро Икарди. В скором времени форвард покинул клуб и перебрался в «ПСЖ».

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«Икарди был капитаном «Интера», фантастический игрок, хищник в штрафной, таких мало… Мауро был основным героем моего «Интера»… В процессе я понял, что слабость нашего капитана — Ванда, и что она рискует навредить всей команде. Я не мог этого терпеть. Мауро в то время переживал сложные времена в футболе, у него получалось не всё так, как хотелось. Он не забивал столько, сколько обычно и тогда Ванда сказала: «Если вы хотите, чтобы он забивал больше — купите игроков, которые ему в этом помогут». Невыносимо. Это заявление стало одним из тех, что нельзя было проигнорировать. В раздевалке был лишь единственный способ избежать войны — извинения от Мауро Икарди. Но их не было. На следующий день перед всеми партнёрами по команде я попросил его объяснить слова Ванды. Это меньшее, что я мог сделать, чтобы соблюсти форму уважения к другим. Мауро ответил, что это слова не его жены Ванды, а агента Ванды… Мне пришлось отобрать у него капитанскую повязку и отдать Хандановичу. Он воспринял это очень плохо, но, чтобы не потерять команду, я потерял Икарди и как человека, и как игрока», — написал Спаллетти в своей биографии, слова из которой приводит Calciomercato.com.

Икарди был в структуре «Интера» с 2013 по 2019 год, забив 124 гола и отдав 29 результативных передач в 219 матчах. Сейчас он играет за «Галатасарай». Между Нарой и Икарди проходят суды, пара рассталась.