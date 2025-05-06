Жирков признался, в каком клубе ему было комфортнее всего по зарплате

Бывший полузащитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал, в каком футбольном клубе, за которые он выступал, ему игралось комфортнее всего.

© Спорт день за днем

«Где я чувствовал себя в своей тарелке? Думаю, что в тамбовском «Спартаке» с зарплатой в пять тысяч рублей. Я когда получал зарплату, вообще ни о чем не думал. Потому что этих денег ни на что не хватало в жизни. Вспоминаю своё детство, когда ничего не было — и не было никаких забот», — рассказал Жирков в интервью Фёдору Смолову.

Юрию Жиркову 41 год. За свою профессиональную карьеру он выиграл бронзовые медали на чемпионате Европы в 2008 году, завоевал Кубок УЕФА с ЦСКА, Кубок Англии с «Челси». Является пятикратным чемпионом России, 6-кратным обладателем национального Кубка и Суперкубка. За клубную карьеру хавбек сыграл 531 матч. Забил 38 голов и отдал 100 результативных передач.