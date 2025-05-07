Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп признался, что ему не была известна информация о запрете участия сборной России в ЧМ-2026.

«Я не знал об этом», — цитирует Трампа «РИА Новости Спорт».

Напомним, что мундиаль 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Российские команды и сборные остаются отстранёнными от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит исключительно товарищеские встречи.

Как Россию исключили из спорта

Ранее в марте глава РФС заявил, что рассчитывает на положительное решение о допуске российских команд к международным турнирам в течение года.