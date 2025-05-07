Вратарь «Химок» высказался о возможном трансфере в «Краснодар»

22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев высказался о перспективе трансфера в «Краснодар».

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— Допустим, что тебе летом звонят из «Краснодара» и говорят: «Возвращайся». Что скажешь?

— Это было бы интересно, я бы об этом точно подумал.

— Даже если не будет гарантий практики?

— Не знаю, согласился бы я, но точно бы задумался. Это мой футбольный дом, меня там воспитали. Но мне важно чувствовать, что я развиваюсь, постоянно играть, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Никита Кокарев перешёл в «Химки» из выступающего в Мелбет Первой лиге тульского «Арсенала» в июле 2024 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча за клуб во всех турнирах (шесть «сухих», 44 пропущенных гола), в том числе 19 в РПЛ (пять «сухих», 32 пропущенных гола).