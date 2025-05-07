Президент ФИФА: весь футбольный мир хочет, чтобы Россия вернулась

Джанни Инфантино, занимающий должность президента ФИФА, после встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на скорое возвращение России на международную футбольную арену.

«Весь футбольный мир хочет, чтобы Россия вернулась. Это позволит молодым российским футболистам играть на международной арене. Мечтаю, чтобы все страны были частью ФИФА и соревновались», — cказал Инфантино в видео, опубликованном на YouTube-канале «KFOX14».

Во время встречи Трамп признался, что не знал о неучастии России на чемпионате мира 2026 года. Президент США подчеркнул, что возвращение России в международный футбол станет хорошим стимулом для урегулирования украинского конфликта.

Россия отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года.