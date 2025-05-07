Сергей Гуренко: без «Барселоны» финал Лиги чемпионов потерял свой колорит

Бывший игрок «Ромы» Сергей Гуренко высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Интером» и «Барселоной». Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу итальянской команды. По сумме двух встреч счёт 7:6 в пользу «Интера».

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