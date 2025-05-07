Российский футболист объяснил, почему не уехал в Англию

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров рассказал о предложениях из Английской премьер-лиги (АПЛ) и поделился, почему все равно бы не поехал играть в иностранный клуб. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Да, говорили об АПЛ. Но у меня было четкое понимание, что туда не хочу, туда не поеду. Люблю нашу Родину. Куда-то ехать, остаться без рыбалки, без друзей и родственников было невозможно», — заявил он.

Быстров — двукратный чемпион России в составе «Зенита» (2010, 2011/12). В петербургском клубе он выступал с 2002 по 2005 год, а также с 2009 по 2014 год. Также в своей карьере он защищал цвета московского «Спартака» — с 2005 по 2009 год, выступал за «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».

Вместе со сборной России футболист завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Вызовы в основную национальную команду он получал с 2004 по 2013 год. Профессиональную футбольную карьеру Быстров завершил в 2018 году и успел поработать тренером в сборной России для футболистов до 17 лет.