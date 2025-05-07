Мартинес подтвердил, что плюнул в Ачерби в матче Лиги чемпионов

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес подтвердил, что плюнул в спину футболисту «Интера» Франческо Ачерби по ходу ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Игра завершилась победой «нерадзурри» со счётом 4:3. Напомним, под занавес первого тайма между Мартинесом и Ачерби возникла перепалка после того, как итальянская команда забила гол с пенальти.

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«Он праздновал, когда счёт стал 2:0, крикнул мне прямо в ухо. С моей стороны это была ненужная реакция, но я не попал в него. Плевок прошёл в метре от него. Если бы нет, то судья удалил бы меня», — приводит слова Мартинеса FOX Sports.

«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал». Первая встреча между этими командами завершилась победой парижан со счётом 1:0. Ответная игра состоится сегодня, 7 мая.