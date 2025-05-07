В Госдуме высказались о солидарности Трампа и ФИФА по России

Международная федерация футбола (ФИФА) солидарна с президентом США Дональдом Трампом в вопросе возвращения России на международные турниры. Об этом заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии РИА Новости.

«Все хотят одного - возвращения, но ждут окончания конфликта. И многие международные федерации зависят от политической позиции своих стран. Президенты федераций формально независимы, но в реальности вынуждены ориентироваться на политику своей страны», — заявила Журова.

Трамп признался, что не был в курсе отстранения сборной России по футболу от международных турниров. Глава ФИФА Джанни Инфантино, в свою очередь, после встречи с Трампом выразил надежду на скорое возвращение сборной России на международные турниры.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.