Вратарь «Химок»: у клуба очень мало болельщиков — это расстраивает

22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев согласился, что у его команды очень маленькая фанатская база. Вратарь признался, что его расстраивает такое положение вещей.

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— Очень много людей вокруг говорят, что «Химки» никому не нужны, потому что на них никто не ходит.

— К сожалению, у нас и правда очень мало болельщиков, маленькая фан-база. Это очень расстраивает, но нам остаётся только показывать хорошую игру, доказывать, что на нас стоит ходить. Но я не согласен, что мы никому не нужны. Раз мы в РПЛ, значит, заслужили здесь находиться, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Никита Кокарев перешёл в «Химки» из выступающего в Мелбет Первой лиге тульского «Арсенала» в июле 2024 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча за клуб во всех турнирах (шесть «сухих», 44 пропущенных гола), в том числе 19 в РПЛ (пять «сухих», 32 пропущенных гола).