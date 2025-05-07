Греческий «Панионис» отказался продлевать контракт с Черышевым

Российский нападающий Денис Черышев летом станет свободным агентом, в греческом "Панионисе" отказались продлевать с ним контракт.

"Черышев покидает наш клуб в статусе свободного агента, мы не будем продлевать с ним контракт. Денис заканчивает карьеру? Не хочу об этом говорить, но это наше общее решение не продлевать соглашение еще на год", - сказал владелец клуба Константинос Рупцос Sport24.

Воспитанник мадридского "Реала" Черышев выступает за "Панионис" в сентябре прошлого года. Команда проводит сезон во втором дивизионе чемпионата Греции. Россиянин в 24 матчах за клуб забил пять голов и отдал пять ассистов.