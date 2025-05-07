В Кремле оценили сроки возвращения сборной России по футболу на турниры

Lenta.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценили сроки возвращения сборной России по футболу на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

В Кремле оценили сроки возвращения сборной России по футболу на турниры
© Lenta.ru

Представитель Кремля назвал несправедливым то, что национальная команда до сих пор не может участвовать в соревнованиях.

«Надеемся, что в ближайшее время ситуация выровняется и исправится», — подчеркнул Песков.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выразила надежду на участие России в чемпионате мира по футболу в 2026 году. Президент организации Джанни Инфантино на встрече с главой США Дональдом Трампом заявил, что это было бы возможно, если наступит мир на Украине.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

Футбол