Терехин объяснил, почему руководство «Динамо» не утвердит Ролана Гусева

Экс-форвард московского «Динамо» Олег Терехин поделился мнением с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владиславом ЮДИНЫМ о возможном назначении исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых Ролана Гусева на пост наставника команды.

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1 мая «Динамо» сообщило об отставке Марцела Лички с поста главного тренера.

– Может ли Ролан Гусев стать полноценным главным тренером в «Динамо»?

– Я не думаю, что такой клуб сразу доверит команду тренеру без опыта работы. Это, конечно, риск. Может я и ошибаюсь, но мне кажется, что вряд ли.

– «Динамо» под руководством Гусева ярко провело матч против «Крыльев Советов».

– Всегда так бывает, когда тренер уходит. Может у них внутри команды был конфликт. Сейчас Личка дает интервью, из которого ясно, что у тренера произошел конфликт с руководством. Вот эти обиженные футболисты вышли замотивированные. Я уверен, что Ролан Гусев особо ничего не поменял. Ребята вышли и играли в свой футбол, в который они могут. Это все эмоции. Если тренер уходит, то всегда происходит встряска. Получается, либо хуже, либо лучше. У «Динамо» получилось так.

– Вы сказали, что футболисты «Динамо» обижены, но на кого? На Личку или руководство клуба из-за увольнения тренера?

– В интервью Личка сказал, что на него обижены. Он хотел убрать несколько футболистов, но руководители не дали этого сделать. Личка хотел это сделать, несмотря на то, что эти игроки уже два-три года в команде. По его мнению, такие футболисты тормозили развитие клуба. Это значит, что кто-то из игроков обижен на Личку.

– То есть игроки показали Личке, что могут без него играть увереннее и сильнее?

– Когда тренер уходит, игроки показывают как могут играть. Но во всех клубах так бывает: кто не играет, те обиженные, а кто выходит на поле, те тренера на руках носят. Так было и будет всегда. В команде 25 человек, все же на поле не выйдут. Кому мало времени дается, то и сидит, бухтит. Тем более, иностранцы, – заключил Терехин.

После 27 туров «Динамо» c 50 очками занимает 5-е место в РПЛ. Отрыв от третьего места, который занимает ЦСКА, – 2 очка.