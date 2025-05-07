В сборной России отреагировали на решение Шунина завершить карьеру игрока

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на решение бывшего голкипера московского «Динамо» Антона Шунина завершить профессиональную карьеру футболиста.

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«Антон Шунин завершил карьеру игрока. За сборную России вратарь провёл 15 матчей. Спасибо, Антон», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России.

Антон Шунин покинул «Динамо» летом 2024 года по истечении срока контракта. Вся его карьера прошла в этом клубе. За бело-голубых Шунин отыграл 366 матчей, пропустил 408 голов и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 125 играх. За сборную России экс-голкипер «Динамо» дебютировал в 2007 году в товарищеском матче с Польшей.