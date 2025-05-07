КДК РФС оставил в силе наказание для тренера «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пропустит следующий матч Первой лиги из‑за удаления в матче с «Торпедо», сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Встреча 31‑го тура МЕЛБЕТ‑Первой лиги состоялась 3 мая в Калининграде и завершилась победой «Торпедо» со счетом 1:0. Талалаев получил красную карточку за высказывание недовольства в адрес судьи.

— «Балтика» подавала заявление об отмене красной карточки для Талалаева. ЭСК решила, что судья правильно его удалил. На основании этого Талалаева дисквалифицируем на один матч Первой лиги. Талалаев в конфронтационной манере стал высказывать на поле недовольство, мата не было, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

В марте Талалаев был дисквалифицирован на два матча (один из которых условно) с испытательным сроком до конца сезона.

«Балтика» после 31 тура набрала 66 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем матче калининградцы 10 мая в гостях сыграют с «Черноморцем».

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