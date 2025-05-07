Семь футболистов и три тренера пропустят 28-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале напомнила о семи футболистах и трёх тренерах, пропускающих матчи 28-го тура чемпионата из-за дисквалификаций.

© Чемпионат.com

Речь идет о футболистах Евгении Морозове и Артёме Тимофееве («Локомотив»), Саиде Сахархизане («Оренбург»), Виторе Тормене («Краснодар»), Доминике Орозе («Крылья Советов») и Руслане Литвинове («Спартак»).

Также свои матчи пропустит тренеры Марко Николич (ЦСКА), Мурад Мусаев («Краснодар») и Джорже Пантич («Пари НН»).

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 61 очко. К слову, в ближайшем матче «быки» сыграют с ЦСКА, у обеих команд дисквалифицированы главные тренеры.