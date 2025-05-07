Непомнящий оценил работу Лички в «Динамо»

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил работу Марцела Лички в "Динамо".

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"На мой взгляд, Личка проделал хорошую работу в "Динамо" — он преобразил игру команды, на них приятно было смотреть. Да, были проблемы в обороне, но опять же — посмотрите, сколько там было травм. Жалко, что Марцелу не дали хотя бы доработать до конца сезона, но решает клуб", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".

Напомним, что 1-го мая руководство московского "Динамо" объявило об отставке Марцела Лички с поста главного тренера. Ранее руководство клуба рассказало, что перед чешским специалистом стояли следующие задачи: попадание в топ-3 РПЛ или завоевание Кубка России.

Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых был назначен Ролан Гусев, который входил в тренерский штаб Лички. После 27-ми сыгранных туров "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 50-ю набранными очками. Команда вылетела из Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов московскому "Спартаку".