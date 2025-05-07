Мостовой о «Спартаке»: «Продлить Станковича – хорошее решение. Про Абаскалья напоминаю, чтобы вы понимали, что нужно слушать умных людей, отдавших всю свою жизнь футболу»
Александр Мостовой поддержал желание «Спартака» продлить контракт со Станковичем.
Ранее стало известно, что «Спартак» и Станкович начали переговоры по новому контракту. Клуб обсуждает с тренером соглашение до лета 2028 года.
– Я считаю, что продлить Станковича – это хорошее решение.
Вспоминая еще и предыдущих тренеров... Тот же Абаскаль. Я про него напоминаю для того, чтобы вы понимали, что нужно слушать умных людей, которые всю свою жизнь футболу отдали.
– Срок продления контракта до 2028 года не много ли?
– Многовато, да. С учетом того, что происходит у нас в чемпионате, на год было бы нормально, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Мостовой.