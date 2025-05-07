«ПСЖ» победил «Арсенал» в ответном матче и вышел в финал Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «ПСЖ» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

На 27-й минуте встречи счёт открыл полузащитник Фабиан Руис. На 69-й минуте «ПСЖ» получил право на пенальти. Голкипер «Арсенала» Давид Райя парировал удар португальского полузащитника Витиньи. На 72-й минуте защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими удвоил преимущество хозяев поля. На 77-й минуте игры вингер «Арсенала» Букайо Сака отыграл один мяч.

Таким образом, «Пари Сен-Жермен» одержал победу в 1/2 финала ЛЧ по сумме двух встреч (3:1) и вышел в финал турнира. Ранее право принять участие в заключительном матче Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».